網售醫療級口罩卻寄發面紙 詐欺男子聲押獲准

（中央社記者趙麗妍台中9日電）武漢肺炎疫情延燒，民眾網購醫療用口罩，未料收到包裹卻是面紙、舊外套，台中豐原警分局日前拘提彭姓嫌疑人到案，彭男對口罩來源拒不吐實，檢方以有串供滅證之虞，聲押獲准。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，卻有不肖人士利用民眾對口罩需求急迫，惡意詐騙，賺取不法利益。台中市豐原警分局3月份執行網路巡邏，在臉書（Facebook）社團「豐原好康聯盟（原創正版社團）」發現有口罩詐騙案件。

豐原警分局今天表示，經調查，25歲彭姓男子在社群網路上販賣「醫療級口罩」，他與有口罩需求的民眾互加好友，再進行交易。彰化謝小姐日前以新台幣7000元購買1400個口罩，她收到包裹打開一看，竟是3包輕量面紙、1件舊外套。

另有台中市的陳先生以3000元購買600個口罩，包裹內乍看為「醫療級口罩」，但檢視後才發現，不是「裁切未完成」、「單邊耳帶缺漏」，就是「完全無耳帶」等瑕疵品，無法配戴。

警方循線調查，日前拘提彭男到案，他對口罩上游來源拒不吐實，移送地檢署後，檢方以有串供滅證之虞，聲押獲准，彭男成為台中市警方偵辦口罩詐欺案件中，第1名被聲押的嫌疑人，警方呼籲被害民眾出面指認，以利擴大偵辦。（編輯：卞金峰）1090409