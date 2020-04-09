遠航張綱維羈押禁見確定 高院駁回抗告

（中央社記者劉世怡台北9日電）遠東航空董事長張綱維不服2日遭裁准羈押禁見，提起抗告，台灣高等法院今天認定原審裁定無誤，駁回抗告，本件羈押確定。

全案緣於台北地檢署3月30日約談張綱維到案，訊後認定他違反證券交易法、刑法詐欺罪、背信罪、民用航空法擅自違法停業等，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地方法院3月31日裁定張綱維以新台幣800萬元交保，北檢立即提起抗告，台灣高等法院4月1日認定，張綱維涉嫌掏空達數十億元，原審卻裁定800萬元具保，不符比例原則，撤銷發回。

台北地院4月2日重開羈押庭，傳喚張綱維等人，經由檢辯雙方激辯後，法官裁定張綱維羈押禁見。

北院裁定指出，張綱維涉犯證券交易法、背信罪、民用航空法的未經核准結束營業罪等，犯罪嫌疑重大；張綱維自陳目前在躲避地下錢莊及黑道追債，有生命危險，顯見他已無法面對債權人的鉅額求償等情，足認有逃亡之虞；本件案情繁雜，涉及財會專業，顯非張綱維一人或少數人所能達成，檢察官主張尚有共犯存在，有理由，張綱維有串供、滅證之虞。

張綱維不服遭押，主張有高齡母親及年幼子女須照顧，所有事業均在台灣，也無足夠財產得以潛逃海外，提起抗告，由台灣高等法院受理。

高院審酌，以家有至親，卻長期逃亡在外者，不在少數，這部分所辯，尚難憑採，張綱維涉及多項罪名，犯罪嫌疑重大，他於偵查中，規避檢警查緝，有逃亡能力，將個人財產搬移、隱匿財產、籌款安頓親友，有逃亡之虞，且相關共犯未到案，有事實足認有勾串共犯、證人之虞，因此駁回抗告，全案確定。（編輯：方沛清）1090409