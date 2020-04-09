更多編輯台推薦新聞：
北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關
科技

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束
國際

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見
國際

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

遠航張綱維羈押禁見確定 高院駁回抗告

最新更新：2020/04/09 16:56

（中央社記者劉世怡台北9日電）遠東航空董事長張綱維不服2日遭裁准羈押禁見，提起抗告，台灣高等法院今天認定原審裁定無誤，駁回抗告，本件羈押確定。

全案緣於台北地檢署3月30日約談張綱維到案，訊後認定他違反證券交易法、刑法詐欺罪、背信罪、民用航空法擅自違法停業等，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地方法院3月31日裁定張綱維以新台幣800萬元交保，北檢立即提起抗告，台灣高等法院4月1日認定，張綱維涉嫌掏空達數十億元，原審卻裁定800萬元具保，不符比例原則，撤銷發回。

台北地院4月2日重開羈押庭，傳喚張綱維等人，經由檢辯雙方激辯後，法官裁定張綱維羈押禁見。

北院裁定指出，張綱維涉犯證券交易法、背信罪、民用航空法的未經核准結束營業罪等，犯罪嫌疑重大；張綱維自陳目前在躲避地下錢莊及黑道追債，有生命危險，顯見他已無法面對債權人的鉅額求償等情，足認有逃亡之虞；本件案情繁雜，涉及財會專業，顯非張綱維一人或少數人所能達成，檢察官主張尚有共犯存在，有理由，張綱維有串供、滅證之虞。

張綱維不服遭押，主張有高齡母親及年幼子女須照顧，所有事業均在台灣，也無足夠財產得以潛逃海外，提起抗告，由台灣高等法院受理。

高院審酌，以家有至親，卻長期逃亡在外者，不在少數，這部分所辯，尚難憑採，張綱維涉及多項罪名，犯罪嫌疑重大，他於偵查中，規避檢警查緝，有逃亡能力，將個人財產搬移、隱匿財產、籌款安頓親友，有逃亡之虞，且相關共犯未到案，有事實足認有勾串共犯、證人之虞，因此駁回抗告，全案確定。（編輯：方沛清）1090409

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報