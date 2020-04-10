婦人搭公車拒戴口罩 抓傷員警遭移送

新北市一名婦人9日搭乘公車時未配戴口罩，司機勸導不聽只好報警，蘆洲警分局陳姓警員到場處理時，口罩竟遭扯下，臉頰也被婦人抓傷，警方10日將婦人依法送辦。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年4月10日

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市黃姓婦人搭公車時拒絕戴口罩，也不聽駕駛員勸導遭拒載。警方據報處理時，黃婦抓傷警員的臉頰。蘆洲警分局今天表示，依涉嫌違反傳染病防治法、傷害、妨害公務罪移送。

警方表示，9日上午11時接獲公車駕駛員報案指稱，有一名婦人搭車拒戴口罩，員警獲報後到場處理。

警方調查，黃姓婦人於五股地區搭乘公車後，駕駛員雖幾度要求戴上口罩，但她都不理會，且情緒激動。

警方當場勸導，要求黃婦留下年籍資料，但黃婦拒不配合，警方請她配合下車要帶返派出所調查時，黃婦怒罵警員是假警察，並欲離開現場。

蘆洲警分局偵查隊長古新民今天表示，警方攔阻過程，黃婦扯下警方的口罩，抓傷警員的臉頰。隨後，員警制伏黃婦，上銬帶回詢問後，依違反傳染病防治法、傷害、妨害公務等罪嫌移送。

三重客運協理高燦煌今天到蘆洲警分局慰問受傷警員，他表示，黃姓婦人昨天在五股中興路搭乘三重客運785線公車，因她沒戴口罩，駕駛員委婉勸說，但婦人都不配合。（編輯：方沛清）1090410