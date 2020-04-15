為顧客推拿致手臂骨折 男子涉過失傷害遭起訴

（中央社記者蘇木春台中15日電）從事推拿師的男子蔣昌孝，2年前為女顧客推拿時造成骨折，雙方和解破裂，女顧客提告，蔣男辯稱是對方跌傷造成，但檢方查出他事後向對方道歉，今天依業務過失傷害罪嫌起訴。

台中地檢署起訴書指出，52歲男子蔣昌孝為台中市西區一家調理室的推拿師，民國107年8月11日下午4時多，在為30多歲鄭姓女顧客進行推拿折骨時，貿然將右手反折向上扳拉，導致右側手臂肱骨幹碎裂性骨折。

鄭女事後感到不適到醫院就醫，才發現手臂骨折，雙方事後談判和解破裂，鄭女便向台中市警察局第一分局提告。

蔣昌孝到案否認過失傷害行為，辯稱當天鄭女從休息的座位，要走到醫療床時，可能不小心被茶几絆倒，對方用右手撐牆壁，他聽到「卡」一聲，鄭女走過來說手沒有力，他摸一下覺得是手臂，建議對方去照X光，當天根本沒有幫對方作民俗療法。

但檢方勘驗雙方談和解的錄影檔案，鄭女的父親向蔣昌孝說：「你是動手把她弄斷」，蔣昌孝則說，「我不是說迴避，這個問題是我釀成的，我勇於面對也勇於承」，蔣男並說「應該是我判斷有誤，沒想到她會骨折，骨密度這麼低」。

檢方認為，若鄭女所受傷害與蔣昌孝無關，為何對鄭女與鄭女父親指責未有任何反駁，甚至還道歉並承擔責任；檢察官依據證人證詞、診斷報告與醫院檢驗報告，今天依刑法修正前的業務過失傷害罪嫌將他起訴。（編輯：謝雅竹）1090415