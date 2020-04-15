囤積逾7萬片口罩網路抬價賣 刑事局逮4人送辦

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市劉姓女子涉向上游賣家取得口罩貨源囤積，在網路哄抬價格販賣，中部打擊犯罪中心接獲檢舉追查，向上溯源帶回中間商等人偵辦，共查扣逾7萬片口罩，並將劉女等4人依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第六隊今天說，警方上月底接獲民眾檢舉指出，劉女涉嫌以高價在網路上兜售醫療用口罩，為避免不法人士囤積、哄抬防疫物資，刑事局獲報後立即組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組蒐證發現，30歲劉女多次前往超商、郵局等處寄送及接收口罩包裏，警方本月1日持搜索票前往劉女位於台中市北屯區住處偵辦，共查扣口罩8681片等證物，並循線帶回上游賣家39歲陳男到案說明。

專案小組向上溯源追查，前天拘提上游27歲陳姓與40歲江姓男子等人到案說明，並查扣口罩798片，另於台中某生技公司查扣口罩1萬3720片、雲林某生技公司及所屬貿易公司查扣口罩5萬810片。

警方查出，生技公司先以每片口罩新台幣5至7元價格賣給江男，江男承接後，再以6到9元價格轉售，交由陳姓白牌車司機送貨，陳姓賣家取得貨品後，再以10元價格出脫給劉女，劉女則以12至14元的價格在網路上兜售。

全案訊後依違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、藥事法等罪嫌，將劉女等4人移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，衛生福利部上月18日公告，將一般醫用口罩、外科手術口罩、N95口罩列為防疫物資，民眾切勿哄抬價格或無正當理由囤積防疫物資，以免觸法，警方將持續查緝遏止不肖分子，避免趁機哄抬物價，發災難財。（編輯：洪學廣）1090415