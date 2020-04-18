加入牌局遭拒怒開槍傷人 台南男子逃基隆仍被逮

台南黃姓男子15日前往安南區工地欲加入工人牌局遭拒，憤而開槍擊中工地福利站老闆陳姓男子左腿後，再搭高鐵逃到基隆友人家藏匿，17日下午落網，警方起出1把手槍、11顆子彈及彈匣。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年4月18日

（中央社記者張榮祥台南18日電）台南黃姓男子15日前往安南區工地欲加入工人牌局遭拒，憤而開槍擊中工地福利站老闆陳姓男子左腿後，再搭高鐵逃到基隆友人家藏匿，昨天下午落網，今天被帶回台南偵訊。

台南市警局第3分局偵查隊員今天告訴中央社記者，57歲黃男和綽號「旺仔」、「三仔」2名男子，從友人處得知安南區新宅路工地有撲克牌局，15日下午1時許結夥前往想加入。

不過，這個撲克牌局只是工地工人休息時的娛樂，工人也不認識黃男等3人，就拒絕黃男一起玩牌，雙方起了口角，黃男憤而開槍，擊中38歲工地福利站老闆陳姓男子左腿，陳男負傷自行就醫，無生命危險，黃男等人則駕車逃逸。

黃男得知事情鬧大了，當天下午搭高鐵北上，逃往基隆市中正區友人住處藏匿，「旺仔」及「三仔」也分別逃到雲林及嘉義，警方連夜追捕，3人昨天陸續落網，且在黃男台南歸仁區友人住處起出1把手槍、11顆子彈及彈匣，警方訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1090418