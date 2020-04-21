男悶死病妻一審判11年 二審認情堪憫恕判8年

（中央社記者蕭博文台北21日電）新北市蔣姓男子被控悶死病妻，一審時被依殺人罪判刑11年。二審高院審酌蔣男長期照顧妻子，身體及精神狀態均高度緊繃等情狀，認定犯罪情狀情堪憫恕，今天改判8年，可上訴。

蔣姓男子涉嫌在民國105年12月28日晚間，餵食因不良於行而臥病在床的妻子喝下摻有安眠藥的果汁，翌日凌晨再以枕頭或棉被強壓妻子口鼻，導致妻子窒息身亡，自己則吞下安眠藥，經兒子發現送醫。

一審新北地方法院認定，蔣男與妻子胞姊起爭執，並對照顧妻子感到厭煩而驟下殺手，審酌蔣男罹患糖尿病而行動不便，案發前已存厭世之心，2個兒子也表示不希望父親坐牢，依殺人罪判刑11年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。蔣男一度僅承認犯下加工自殺罪，表示妻子多次表示活得很累，要他想想辦法。

二審審理後認定，蔣男是先以保鮮膜蓋住妻子臉部口鼻，再持棉被蓋在保鮮膜上方，使妻子於多重鎮靜安眠藥使用下，遭外因性窒息導致呼吸性休克死亡。

二審審酌，蔣男讓妻子在沒有知覺、較無痛苦的情形下死亡，且最後坦承殺人，並取得妻子家屬、兒子原諒，犯後態度尚佳，實有悛悔之意。

二審指出，蔣男罹患慢性病須長期就診，仍一肩扛下照顧妻子的責任及家務勞動，長期承擔身體痛苦與精神壓力，身心狀態均達高度緊繃，曾多次輕生，審酌犯罪情狀顯可憫恕，客觀上足以引起一般人同情，確有情輕法重之情，依刑法第59條酌減其刑，改判處有期徒刑8年，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1090421