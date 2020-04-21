林榮基在台北遭潑漆 議員指疑有組織刻意犯案

（中央社記者劉建邦台北21日電）前香港銅鑼灣書店店長林榮基今天在台北市中山區遭人潑漆，台北市議員林亮君表示，類似狀況層出不窮，疑有組織刻意犯案。警方指出，已在林榮基的書店外設巡邏箱，並積極調查。

林榮基來台後決定在中山區重開書店，新書店將於25日對外營業。林榮基今天上午近9時許在台北捷運中山站附近咖啡廳用餐時，突遭2名頭戴帽子、目視約30歲男子潑灑紅漆後逃逸，林榮基事後報警。

中山、大同區無黨籍台北市議員林亮君接受媒體電話訪問時表示，近期在台北市類似狀況層出不窮，例如香港歌手何韻詩去年9月來台參加台港大遊行時，遭統促黨成員潑漆等，懷疑背後有組織刻意犯罪，要求北市警局嚴查。

她說，林榮基遭潑漆、舊店名也被註冊，顯示有對岸勢力進入台灣，滲透許久，就是要恐嚇在台灣追求民主、自由的香港人或中國人。林榮基被攻擊，某種程度是與政治立場有關，要求警方前往設置巡邏箱。

林亮君另在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁提到，林榮基在香港已失去言論自由，在台灣難道要因政治立場被攻擊，不能讓這種事發生，台北市警察局中山分局已著手處理，並同意加設巡邏箱及積極調查，若背後有組織涉及犯罪，警方一定要嚴辦。

轄區台北市中山警分局表示，經評估後，此處已發生治安事件，依程序可設置巡邏箱，決定今天在林榮基的書店外及書店所處大樓各別設置巡邏箱，員警會到場巡查，警方也會積極追緝潑漆嫌犯。（編輯：戴光育）1090421