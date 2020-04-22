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汐止大坑溪油污案 檢警偕環保局搜索偵辦

最新更新：2020/04/22 18:56
新北市環保局22日表示，汐止區108年底發生廢油污染大坑溪案，檢方調查發現某電纜廠涉委託未有合法文件的工程行處理廢油，21日指揮環保單位及員警兵分多路搜索，以避免相互通報而有串供或變造湮滅證據之虞。（新北市環保局提供）中央社記者王鴻國傳真　109年4月22日
新北市環保局22日表示，汐止區108年底發生廢油污染大坑溪案，檢方調查發現某電纜廠涉委託未有合法文件的工程行處理廢油，21日指揮環保單位及員警兵分多路搜索，以避免相互通報而有串供或變造湮滅證據之虞。（新北市環保局提供）中央社記者王鴻國傳真　109年4月22日

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市政府環境保護局表示，汐止區去年底發生廢油污染大坑溪案，檢方偵辦發現某電纜廠涉委託沒有合法文件的工程行處理廢油，昨天指揮環保及員警兵分多路搜索，擴大偵辦。

環保局表示，汐止區大坑溪去年12月底發生違法棄置廢油污染案，後經環保局揪出「一中衛生清潔社」並移送檢調偵辦。經數月調查發現某電纜工廠涉案。

環保局表示，電纜廠廢油混合物應依規定委託合法清除處理業者處理，並支付相應廢棄物處理費用，但涉案的電纜廠疑似為減省清除成本，利用費用較低之雜項工程名義委託工程行處理；而工程行涉及無合法處理文件卻非法承攬及轉包給一中衛生清潔社，以牟取不法報酬。

環保局表示，為保全相關證據，環保局環境稽查重案組人員與士林地檢署、環保署督察總隊及保七總隊等檢警環人員21日兵分多路，前往電纜工廠2處廠區、工程行、一中衛生清潔社及相關人員的公司及上班地點搜索物證及刑事扣押車輛，以避免相互通報而有串供或變造湮滅證據。

環保局表示，後續將針對扣押物釐清有無遭棄置廢棄物黑數，擴大追查。電纜公司未委託合法的清除處理公司及未上網申報廢棄物流向，已違反廢棄物清理法，最高可處新台幣600萬元罰鍰，呼籲業者千萬不要心存僥倖，挑戰政府鏟除不法的決心。（編輯：方沛清）1090422

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