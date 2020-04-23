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林榮基遭潑漆 北院裁定3嫌交保

最新更新：2020/04/23 08:26

（中央社記者林長順台北23日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆案，警方昨天逮捕3名犯嫌，移送偵辦。北檢懷疑有共犯，向法院聲押禁見。北院今天凌晨裁定3嫌各以2萬元、1萬元、6000元交保，並限制住居。

林榮基21日上午在北市中山北路一段的咖啡店用餐，突然遭到不明男子潑漆，警方隨後組成專案小組偵辦，昨天陸續在高雄將51歲鄭姓男子和27歲曾姓男子、33歲的曾男胞兄拘提到案，下午移送台北地檢署偵辦。

鄭男在警詢時供稱，到林榮基日前發起「重啟書店」募捐活動，認為此舉破壞兩岸感情，臨時起意偕曾姓兄弟犯案。檢察官懷疑有幕後教唆者，以3人涉嫌恐嚇、傷害、公然侮辱、毀損等罪，有逃亡、勾串、反覆實施之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

北院審理後，認為3嫌均有固定居所或工作，且有必須扶養之人，況且他們案發後回到住處，並未逃逸，員警到住處或約定的指定地點將3嫌拘提到案，而本案僅有單一而非多次犯罪，難以認定3嫌有逃亡、反覆實施之虞。

不過，3嫌在檢方偵訊時及法院審理時，對動機是臨時起意或事先謀劃、由何人主導指示等說法有出入，且他們在犯後刪除手機資料，北院認為有串證之虞。

另外，檢方懷疑3嫌犯罪動機悖於情理，有幕後主使者，法院認為，除了主觀動機顯有可疑外，檢察官未提出其他具體事證可佐證尚有其他共犯存在，檢察官這部分認定尚無可採。

北院認為3嫌無羈押必要，裁定鄭男及曾姓兄弟各以新台幣2萬元、1萬元、6000元具保，並限制住居，不得對被害人的身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為，並應於每星期一、三、五下午5時前至戶籍地轄區派出所報到。（編輯：李錫璋）1090423

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