疫情期間詐騙更猖獗 北市警6天攔阻2案

（中央社記者黃麗芸台北23日電）疫情期間宅經濟夯，但詐騙也更加猖獗，台北市警察局文山第一分局今天表示，經轄內金融機構協助通報，6天內就成功攔阻2件猜猜我是誰的詐騙案，幫民眾保住血汗錢。

文山一分局今天發布新聞稿表示，根據刑事局統計顯示，全國詐騙案件中「猜猜我是誰」的案件數及財損金額都名列排行榜前5名；同時，許多民眾在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間都減少外出，卻讓電話詐騙更加猖獗，包括假親友和猜猜我是誰等型態。

文山一分局指出，近來在16日和21日就分別成功攔阻2件猜猜我是誰和冒充親友類型的詐騙案件，受害民眾都是接獲詐騙集團假冒親友來電，先噓寒問暖取得信任後，再假稱疫期身體不適或經商不順，盼匯款助度難關。

當受害人要依約匯款時，幸經郵局行員察覺有異，主動通知警方到場協助，在員警和行員解說及協助向親友查證後，受害民眾才恍然大悟險些遭騙，2案即時攔阻受騙金額共新台幣63萬元。

文山一分局表示，針對防疫期間可能衍生的犯罪行為，都實施超前部署、機先防處，嚴防不法分子趁機作亂，並提醒民眾若遇詐騙集團的「舊瓶新裝」詐騙老哏，務必提高警覺，且要「一聽二掛三查證」，即可減少受騙機會。（編輯：李錫璋）1090423