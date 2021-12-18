因應律師法 法務部廢止陳水扁等24人律師證書

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（中央社記者蕭博文台北18日電）因應新修正的律師法規定，法務部日前廢止前總統陳水扁、前檢察官陳玉珍、前法官蔡光治等24人的律師證書，並於昨天正式發函通知相關單位。

律師法修正草案於民國108年12月13日經立法院三讀通過，為徹底杜絕貪污司法官等重大犯罪者轉任律師的管道，修正發給律師證書的要件；已轉任者，法務部也可在2年內廢止其證書。

新修正的律師法於109年1月15日施行，第9條第5項即規定，律師於本法108年12月13日修正的條文施行前，有「受1年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽者」，法務部應於修正施行後2年內廢止證書。

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法務部日前為此廢止王朝震、吳傑人、宋宗儀、林聖霖、邱鎮北、張炳龍、許兆濂、許良虔（更名許睿濬）、陳水扁、廖樁堅、蔡信男、蕭敦仁、羅紀雄、林德盛、詹昭書、陳正達、房阿生、李春地、蔡光治、邱茂榮、陳榮和、陳玉珍、黃隆豐和井天博（更名井樹華）等24人律師證書。

陳水扁因涉及貪污治罪條等案，部分判刑定讞，現保外醫治中；其餘遭廢止律師證書者，多為涉貪檢察官、法官。（編輯：黃世雅）1101218