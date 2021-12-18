更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

因應律師法 法務部廢止陳水扁等24人律師證書

2021/12/18 09:42（12/18 12:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為前總統陳水扁。（中央社檔案照片）
圖為前總統陳水扁。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北18日電）因應新修正的律師法規定，法務部日前廢止前總統陳水扁、前檢察官陳玉珍、前法官蔡光治等24人的律師證書，並於昨天正式發函通知相關單位。

律師法修正草案於民國108年12月13日經立法院三讀通過，為徹底杜絕貪污司法官等重大犯罪者轉任律師的管道，修正發給律師證書的要件；已轉任者，法務部也可在2年內廢止其證書。

新修正的律師法於109年1月15日施行，第9條第5項即規定，律師於本法108年12月13日修正的條文施行前，有「受1年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽者」，法務部應於修正施行後2年內廢止證書。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法務部日前為此廢止王朝震、吳傑人、宋宗儀、林聖霖、邱鎮北、張炳龍、許兆濂、許良虔（更名許睿濬）、陳水扁、廖樁堅、蔡信男、蕭敦仁、羅紀雄、林德盛、詹昭書、陳正達、房阿生、李春地、蔡光治、邱茂榮、陳榮和、陳玉珍、黃隆豐和井天博（更名井樹華）等24人律師證書。

陳水扁因涉及貪污治罪條等案，部分判刑定讞，現保外醫治中；其餘遭廢止律師證書者，多為涉貪檢察官、法官。（編輯：黃世雅）1101218

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族