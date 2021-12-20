北市男熬夜送貨喝藥酒提神 酒測值超標遭送辦

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25歲蘇姓男子日前到市場送貨熬夜至隔日上午才下班，因熬夜上班精神不濟，便飲用一瓶藥酒提神後再騎車返家，途中遇到員警巡邏攔查，結果酒測值達0.65毫克遭送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 110年12月20日

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）25歲蘇男日前到市場送貨熬夜至隔日上午才下班，因精神不濟便飲用1瓶藥酒提神再騎車返家，途中遇到員警巡邏攔查，結果酒測值達0.65毫克遭送辦，讓他直呼不敢再犯。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，轄下第三分隊員警於14日上午7時許於萬華堤外機車便道執行巡邏勤務，看見1名機車騎士停等紅燈時違規低頭滑手機，便進行攔查取締，進而發現男騎士滿臉酒容散發濃濃酒味。

據調查了解，25歲蘇姓男騎士前1晚在市場送貨，且工作到隔天上午7時才下班，因熬夜上班精神不濟，便飲用1整瓶藥酒提神後再騎車返家。

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員警現場實施酒測，蘇男起初認為過不了而抗拒，最後依程序漱口後才配合酒測，結果酒測值達0.65毫克超標，酒駕初犯的蘇男一聽到要被送辦且罰鍰，直呼以後不敢再犯。

交通警察大隊提醒，民眾若有飲用提神飲料習慣者，務必要詳讀成分標示，若含有酒精成分，飲用後請勿駕車，避免酒測值超標受罰，且酒精代謝需要時間，身體判斷、反應能力降低，恐影響自身及其他用路人的安全。（編輯：張銘坤）1101220