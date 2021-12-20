印尼看護欲回國割傷阿嬤頸部 遭判1年徒刑

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（中央社記者王朝鈺宜蘭20日電）印尼籍女子普琪受僱在宜蘭照顧吳姓阿嬤，普琪欲返國向吳女索取護照和機票費未果，持水果刀劃傷吳女頸部，約有9公分撕裂傷。法院審理後，判普琪1年徒刑。

宜蘭地院判決書指出，31歲普琪受僱在宜蘭縣冬山鄉照顧吳姓阿嬤生活起居，8月8日凌晨3時許，她向吳女索取護照和機票費用未果，竟跑到廚房拿水果刀回到房間，持刀朝吳女揮舞，再將吳女推倒壓制在床上，拿刀割傷吳女頸部，導致吳女頸部受有9公分撕裂傷。

普琪再將吳女移坐至輪椅上，推到隔壁房門前欲入內拿取護照和機票費用，因沒有鑰匙開門，吳女告知鑰匙在兒子鄒男住處，普琪於是呼叫當時在2樓房內的鄒男，鄒男下樓見狀立即報警，警方到場將普琪帶回偵訊，詢後送辦，經檢察官複訊後向宜蘭地院聲押獲准，宜蘭地檢署偵查後，依殺人未遂罪起訴普琪。

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法院表示，普琪和吳女間並無嚴重衝突，普琪的動機僅是想取回護照和機票費用，難認她因而萌生殺人犯意，況且普琪刺傷吳女後，還將吳女移坐至輪椅上推到隔壁房間欲找回護照，若殺死吳女將無法遂其目的，普琪是否有殺人動機尚非無疑，且吳女年老體弱需他人照料，若普琪有殺人犯意，可輕而易舉以刀尖刺向吳女頸部致死。

法官審酌普琪素行良好，犯後尚知坦承犯行，態度尚可，依傷害罪，判普琪有期徒刑1年，執行完畢或赦免後驅逐出境，全案可上訴。（編輯：方沛清）1101220