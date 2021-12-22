新北板橋民宅火警 男子被燒成焦屍8旬婦送醫

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新北市板橋區金門街一處公寓住宅5樓發生火警，火舌一度竄出陽台鐵窗，消防獲報到場迅速控制火勢，救出1名80歲婦人，隨後在火場客廳發現1名男子，已被燒成焦屍，起火原因等仍有待調查釐清。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月22日

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市板橋區一處民宅今天傍晚發生火警，消防人員救出1名80歲婦人，後來在火場客廳發現1名56男子已遭燒成焦屍；火勢已撲滅，婦人意識清醒被送醫。起火原因待調查。

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新北市政府消防局今天晚間發布簡訊表示，傍晚5時15分據報，板橋區金門街一處水泥建築住宅的5樓發生火警，經灌救於近20分鐘後將火勢控制，不久火勢熄滅。

新北市消防局指出，這起火警共出動26車、83人搶救，清理火場時，在客廳發現1名56歲的男性焦屍；另在陽台發現80歲婦人、意識清楚，送往板橋亞東醫院治療；起火原因將由鑑識中心調查，死亡原因待檢方相驗。（編輯：戴光育）1101222