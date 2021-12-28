安博盒子斷訊 CBIT籲修法助檢警打擊新型犯罪

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（中央社記者蘇思云台北28日電）警方近期將盜版安博盒子全面斷訊。台灣有線寬頻產業協會（CBIT）今天表示感謝，同時呼籲應盡速將網路侵權業者「斷網路、斷廣告、斷金流」的規定立法配套，賦予檢警有力工具打擊網路新型態犯罪。

今年東京奧運期間，有藝人疑似使用安博電視盒子收看盜版影音，引發大眾對侵權機上盒的關注；警方追緝國內竊訊機房及非法經銷商，日前執行「聲請法院扣押域名並執行停止解析（DNS RPZ）」，將安博盒子全面斷訊。

台灣有線寬頻產業協會今天發布新聞稿，檢警執行安博盒非法影像來源網址網域扣押、停止解析，就是協會長期以來配合警方取締非法侵權並呼籲，針對非法侵權內容應「斷網路、斷廣告、斷金流」重要的一環，有此配套，就能即時阻斷侵權內容、即時停損，也是對侵權業者致命的一擊。

網路時代犯罪型態進化成跨境、智慧犯罪的趨勢下，有線寬頻產業協會呼籲，應給予檢警對等的取締犯罪工具，將「查緝資通犯罪督導中心」查扣犯罪網域執行停止解析的計畫，予以立法支持，讓執行非法網址假扣押流程更加快速，以更即時、更有效打擊盜版侵權等網路犯罪。

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另外，有線寬頻產業協會建議，可在國家通訊傳播委員會（NCC）目前正在研擬的數位通訊傳播法」、網際網路視聽服務管理法（俗稱OTT TV專法），或是電信管理法中，訂定相關法條。

有線寬頻產業協會解釋，例如「網際網路視聽服務業者所提供的內容，應有合法授權證明，方能使用本地的電信網路及雲端伺服器等設備」，以及「境外網路業者應在台灣登記、納稅，方能租用本地的電信設備、機房等設施，與本土的業者受到相同公平的對待」，如果未遵守規定，就應阻斷網路訊號。就像這次檢警聲請網域網址假扣押的行動，相關規定入法後，可加速即時阻斷非法侵權訊號源的時效。（編輯：楊凱翔）1101228