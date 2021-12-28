更多編輯台推薦新聞：
foodpanda年度外送排行奶茶首度奪冠 台北最愛甜不辣
生活

foodpanda年度外送排行奶茶首度奪冠 台北最愛甜不辣

數位疫苗證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

數位疫苗證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

安博盒子斷訊 CBIT籲修法助檢警打擊新型犯罪

2021/12/28 23:10（12/28 23:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北28日電）警方近期將盜版安博盒子全面斷訊。台灣有線寬頻產業協會（CBIT）今天表示感謝，同時呼籲應盡速將網路侵權業者「斷網路、斷廣告、斷金流」的規定立法配套，賦予檢警有力工具打擊網路新型態犯罪。

今年東京奧運期間，有藝人疑似使用安博電視盒子收看盜版影音，引發大眾對侵權機上盒的關注；警方追緝國內竊訊機房及非法經銷商，日前執行「聲請法院扣押域名並執行停止解析（DNS RPZ）」，將安博盒子全面斷訊。

台灣有線寬頻產業協會今天發布新聞稿，檢警執行安博盒非法影像來源網址網域扣押、停止解析，就是協會長期以來配合警方取締非法侵權並呼籲，針對非法侵權內容應「斷網路、斷廣告、斷金流」重要的一環，有此配套，就能即時阻斷侵權內容、即時停損，也是對侵權業者致命的一擊。

網路時代犯罪型態進化成跨境、智慧犯罪的趨勢下，有線寬頻產業協會呼籲，應給予檢警對等的取締犯罪工具，將「查緝資通犯罪督導中心」查扣犯罪網域執行停止解析的計畫，予以立法支持，讓執行非法網址假扣押流程更加快速，以更即時、更有效打擊盜版侵權等網路犯罪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，有線寬頻產業協會建議，可在國家通訊傳播委員會（NCC）目前正在研擬的數位通訊傳播法」、網際網路視聽服務管理法（俗稱OTT TV專法），或是電信管理法中，訂定相關法條。

有線寬頻產業協會解釋，例如「網際網路視聽服務業者所提供的內容，應有合法授權證明，方能使用本地的電信網路及雲端伺服器等設備」，以及「境外網路業者應在台灣登記、納稅，方能租用本地的電信設備、機房等設施，與本土的業者受到相同公平的對待」，如果未遵守規定，就應阻斷網路訊號。就像這次檢警聲請網域網址假扣押的行動，相關規定入法後，可加速即時阻斷非法侵權訊號源的時效。（編輯：楊凱翔）1101228

延伸閱讀
安博盒子全面斷訊 新北檢聲請網域扣押獲准
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族