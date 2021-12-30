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子不繳違規、避酒測罰款 母房產遭查封父分期還

2021/12/30 16:49
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（中央社記者沈佩瑤新北30日電）59歲莊姓女子名下汽車多次交通違規，甚至閃避酒測稽查，共遭罰約新台幣19萬元，拖欠未繳。新北執行分署日前查封其住宅，莊女丈夫急辯是兒子借人駕駛違規，願分期代償罰鍰。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，特別與新北市政府交通局合作成立專案抓車小組。

新北分署表示，家住新北市新莊59歲莊姓婦人名下休旅車，去年3月7日凌晨1時10分許行經中和區中正路時，拒絕配合警察酒測攔檢挨罰，另在板橋、泰山及屏東等地超速行駛多次，又因轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示及違規臨時停車等違規，罰鍰總計約19萬元。

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新北分署調查發現莊女名下財產僅坐落新莊區的住宅，莊女的里長丈夫聽到房子將被查封，趕緊聯繫書記官表示，車子是給20多歲兒子使用，兒子說借給朋友開才違規，但不願透露朋友姓名。

莊女的丈夫說，兒子目前協助里長服務，沒有收入，他願分期代償，並同意查封住宅，以確保如期繳納。新北分署另發現這部車輛也曾因闖紅燈被罰，將請里長一併清償。（編輯：方沛清）1101230

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