海巡人員再犯酒駕 懲戒法院判降2級改敘

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（中央社記者林長順台北2日電）海巡署第九巡防區指揮部林姓管制官涉嫌於去年10月間開車酒駕被逮，花蓮地檢署予緩起訴處分。懲戒法院查出林男於民國100年間也有酒駕紀錄，判決林男降2級改敘。可上訴。

判決指出，林男是海洋委員會海巡署第九巡防區指揮部管制官，他於民國110年10月16日晚間9時許，前往第九巡防區指揮部接勤途中，駕駛車輛行經花蓮縣新城鄉仁本橋時，遭警方臨檢攔查實施酒測，酒測值為每公升0.42毫克。

花蓮縣警察局依公共危險罪將林男移送花蓮地檢署，林男坦承不諱，檢察官將林男緩起訴處分。海洋委員會將林男移送懲戒法院審理。

懲戒法院查出，林男曾於100年7月間因酒駕被警方查獲，台東地方法院依公共危險罪判處有期徒刑2月，得易科罰金確定。

懲戒法院審酌林男為職司犯罪調查的警察人員，本應遵守政府喝酒不開車誡命，竟於酒後吐氣酒精濃度值達每公升0.42毫克，仍駕駛動力交通工具上路，判處林男降2級改敘。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110102