北市元旦夜飆車仔橫行 放煙火和信號彈遭送辦

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台北市文山區1日晚間有多輛機車騎士未戴安全帽且遮蔽車牌，一路沿木新路、指南路鳴喇叭和施放煙火及信號彈，警方獲報後循線過濾出有11輛機車涉案，其中6嫌已通知到案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月4日

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北市文山區元旦晚間有多輛機車騎士未戴安全帽且遮蔽車牌，一路沿木新路、指南路鳴喇叭和施放煙火及信號彈，警方獲報後循線過濾11車涉案，今天凌晨通知6嫌到案並依法送辦。

台北市警察局文山第一分局副分局長呂政國今天表示，元旦晚間10時許接獲報案，轄內有多輛機車於車道上亂竄且騎士未戴安全帽又遮蔽車牌，一行人沿木新路、指南路、新光路往深坑方向行駛，並鳴放喇叭、施放煙火及信號彈，造成民眾恐慌。

經警方擴大調閱北市文山區、南港區及新北市深坑區相關監視器影像，抽絲剝繭逐一過濾出有11輛機車涉案，其中6嫌已通知到案，將依違反刑法公共危險罪函送地檢署偵辦。

另未戴安全帽、無照駕駛等危險駕車行為也將依法告發；涉嫌燃放信號彈者則會再依違反社會秩序維護法移請裁罰。

其餘未到案的犯嫌，警方將持續傳喚通知到案說明。（編輯：張芷瑄）1110104