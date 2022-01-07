北市7旬婦遭貨車撞輾壓送醫不治 疑司機倒車釀禍

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一名70歲婦人7日在台北市重慶北路3段附近公車停靠區等車時，遭一輛倒車的貨車先撞倒疑再被輾壓，送醫後不治。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年1月7日

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（中央社記者劉建邦台北7日電）1名70歲婦人今天在台北市重慶北路3段附近公車停靠區等車時，遭1輛倒車的貨車先撞倒疑再被輾壓，送醫後不治。警方初步依過失致死罪嫌把貨車司機送辦，案發原因待釐清。

台北市政府消防局今天上午10時許獲報，指重慶北路3段附近有救護案，派員到場發現，1名婦人躺在貨車車底，且無呼吸心跳，立即把傷者送醫，經醫院搶救1小時，院方宣告這名70歲婦人不治。

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警方初步調查，45歲李姓司機把貨車停放在重慶北路3段公車停靠區，倒車準備駛離現場時，疑未注意公車停靠區等待公車的婦人，貨車車尾與婦人發生碰撞，婦人倒地後疑遭車輪輾過，最後躺在車底。

警方表示，李姓貨車司機的酒測值為零，司機初步供稱是一時未注意車後方有民眾才釀禍。警詢後依過失致死罪嫌把李姓貨車司機送辦，至於詳細案發原因，仍待近一步調查釐清。（編輯：戴光育）1110107