法律專業人員考試變革 法務部：勇於承擔挑戰

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（中央社記者蕭博文台北7日電）行政院會昨天通過考試院函送的修法草案，未來法、檢、律師及法制人員將採四合一考試；法務部今天表示，待草案完成立法程序，將積極規劃執行，勇於承擔未來新制的挑戰。

法務部發布新聞稿表示，未來「法律專業人員資格及任用條例」新制將採檢察官、法官、律師及法制職系公務人員四合一考試，且共同參與一年實務學習後，取得法律專業人員資格，再進行職域分流。

新聞稿指出，職域分流區分為直接取得律師資格或繼續參加檢察官、法官及法制人員的甄選（試）資格，並於甄選錄取後接受檢察官、法官及法制人員各別的職前培訓及任用。

法務部表示，檢察官、法官、律師於現行考試已實質合考，法制職系公務人員考試科目也與司法特考及律師高考科目高度類同，且法制人員肩負國家法制工作重任，未來已規劃朝政府律師方向改革。

法務部說，檢察官、法官、律師、法制人員此四類人員工作內容及職務性質最為相近，各相關機關、民間團體也已有共識納入合考，因此新制關於法律專業人員的涵蓋對象，列入此四類法律專業人員。

新聞稿提到，依草案新制，通過二次筆試及格人員，均需完成「一年實務學習」，才能取得法律專業人員資格，讓尚未進入職場的考生得以充分理解各法律專業職域的實務，有助於職涯選擇，且透過完整歷練，未來檢察官、法官、律師、法制人員均知悉其他領域運作模式，具備相同程度的法律專業基本知識。

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此外，各用人機關於甄選（試）人才時，也可基於考生實務學習過程中表現，甄選（試）適合職域人才，避免單以筆試成績取才。而後端檢察官、法官甄選流程，將於條例草案通過後，由法務部及司法院綜合考量，並參採筆試及一年實務學習階段各項考核成績等評核資料，訂定嚴謹、公平、公正、公開且妥適的甄選規則及標準，使人才適才適所，發揮最大效益。

法務部表示，未來新制關鍵的一年實務學習，將由法務部統籌辦理，待草案完成立法程序，將與考試院、司法院、行政院相關部會及律師團體共同努力，制定相關子法，並積極規劃，傳承超過一甲子司法官養成教育的經驗，勇於承擔未來新制的挑戰，持續朝向培育適任且為人民所信賴的法律專業人員的目標前進。（編輯：張銘坤）1110107