大型車拒檢衝撞員警 岡山警開4槍制止

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）盧姓司機駕駛砂石車疑超載，上午行經燕巢交流道出口處兩度拒絕臨檢逃逸。高市岡山警分局巡邏警網朝車輪先後4槍這才制止就範，全案訊後超速、超載，以及妨礙公務罪嫌送辦。

岡山警分局鳳雄派出所員警上午執行巡邏勤務，在燕巢交流道下，發現39歲盧男駕駛砂石車輪胎明顯下沉，疑超載過重。警方驅車上前示意停車受檢，盧男拒絕配合，反開車逼向員警，一旁許姓巡佐見狀依警械使用條例，朝砂石車左後輪胎擊發2槍制止；盧男不停車受檢，駕車迴轉往國道10號交流道方向逃逸。

許姓巡佐在路過熱心李姓男子幫忙開車一路追緝，盧男見後方無警車尾隨，將砂石車停在仁武區環湖路117-7號前。許姓巡佐下車示意盧男下車受檢，不料盧男將車輛倒退，企圖再次衝撞執勤員警。

許姓巡佐向砂石車左前輪又開2槍制止，並喝令下車受檢，盧男見支援警力到場只好下車乖乖就範。全案依違反道路交通管理處罰條例拒檢、超速、超載、滲漏舉發，以及刑法妨礙公務罪嫌送辦。

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依岡山警分局統計，民國110年轄區發生大型車交通事故377件（A1類2件、A2類75件、A3類300件）；較109年的325件（A1類3件、A2類78件、A3類244件），增加52件。

鑑於岡山地區大型車出入頻繁，衍生交通事故比例偏高，嚴重危害行車安全，岡山警分局今天新聞稿再次呼籲大型車駕駛應遵守交通規則，勿超速超載，遇有攔檢應配合停車受檢；民眾如遇砂石車及聯結車等大型車輛時，應正視「大型貨車之內輪差與駕駛視線死角」等潛在危險，務必保持距離以策安全。（編輯：孫承武）1110108