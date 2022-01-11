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多次酒駕不改 新北檢核定2人不准易科罰金發監

2022/1/11 19:12
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（中央社記者沈佩瑤新北11日電）新北地檢署今天表示，為遏止酒駕歪風，已核定2名5年內多次酒駕獲判6月以下徒刑的受刑人不准易科罰金，仍發監執行。

新北檢發布新聞稿指出，有鑒於酒後駕車行為嚴重威脅合法用路人的人身安全，並可能造成他人傷亡及衍生家庭悲劇，對於偵查中的酒駕案件，將從重、從速偵辦。

另酒駕5年內3犯及歷年累計4犯以上的執行案件，原則不准易科罰金，如執行科准易科者，需報請檢察長核准。

新北檢表示，今天共有陳姓及劉姓等2名受刑人聲請公共危險案件易科罰金。

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經查，陳姓受刑人於98年間、105年5月14日、109年11月3日，已3次犯公共危險罪嫌，竟於110年8月23日再犯，遭法院判決有期徒刑6個月；劉姓受刑人則於92、94、96、100年間已4次犯公共危險罪，竟於110年2月15日再犯公共危險罪案件，遭法院判決有期徒刑5個月。

檢方說，審酌受刑人多次經歷刑事偵、審程序及徒刑易科罰金的執行過程，早知酒後駕車對於眾多用路人存有潛在危險，更已知悉酒後駕車涉犯公共危險罪將面對財產或人身自由的剝奪，竟不能深思反省痛改惡習，難認悛悔有據，仍發監執行，以正法紀。（編輯：張銘坤）1110111

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