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男子騎車返花蓮 機車倒臥蘇花公路邊墜崖身亡

2022/1/12 10:44（1/12 11:16 更新）
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花蓮20歲林姓男子11日晚間從新竹騎機車返回花蓮後便音訊全無，著急的母親沿著蘇花公路尋覓，12日清晨發現林男的摩托車倒臥路邊，物品散落路面。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年1月12日
花蓮20歲林姓男子11日晚間從新竹騎機車返回花蓮後便音訊全無，著急的母親沿著蘇花公路尋覓，12日清晨發現林男的摩托車倒臥路邊，物品散落路面。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年1月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮20歲林姓男子昨天晚間從新竹騎機車返回花蓮後便音訊全無，著急的母親沿著蘇花公路尋覓，今天清晨發現林男的摩托車倒臥路邊，警消於150公尺深斷崖下發現林男身影，已明顯死亡。

林姓男子的母親告訴警方，她與兒子住在花蓮壽豐鄉志學，兒子騎車去新竹玩，昨天晚上回程，兒子晚間8時曾電話告知，已經騎到花蓮秀林鄉和平村了，相隔1小時再聯絡兒子卻聯繫不上，她著急得沿著蘇花公路往北尋找，今天清晨5時許在和平隧道南口找到兒子毀損的摩托車。

花蓮新城警分局發布訊息表示，今天清晨5時接獲林姓母親報案，在台9丁線（舊蘇花公路）61.2公里處北上和平隧道口發現有摩托車倒臥路邊、車頭毀損，警消到場後，發現車主林男掉落清水斷崖約150公尺深的沙灘上。

新城警分局表示，經消防隊員到場搜救，上午8時許將林男吊掛上路面，林男頭部重創，明顯死亡，事故原因仍待警方調查釐清。（編輯：卞金峰）1110112

花蓮20歲林姓男子11日晚間從新竹騎機車返回花蓮後便音訊全無，著急的母親沿著蘇花公路尋覓，12日清晨5時發現林男的摩托車倒臥路邊，警消於清水斷崖150公尺深沙灘中發現林男身影，經消防人員救援，林男已明顯死亡。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年1月12日
花蓮20歲林姓男子11日晚間從新竹騎機車返回花蓮後便音訊全無，著急的母親沿著蘇花公路尋覓，12日清晨5時發現林男的摩托車倒臥路邊，警消於清水斷崖150公尺深沙灘中發現林男身影，經消防人員救援，林男已明顯死亡。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年1月12日
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