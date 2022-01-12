酒駕前科再犯 竹檢不准易科罰金直接發監執行

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）一名鍾姓男子為酒駕累犯，在法院判決確定執行完畢，又酒後騎電動自行車外出被警方查獲，新竹地檢署駁回鍾男聲請易科罰金，將他發監執行，杜絕「繳錢了事」的僥倖心態。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，今天傳喚一名鍾姓受刑人到案，執行所犯酒駕公共危險罪，經新竹地方法院判處有期徒刑3月確定案件，而檢察官審酌鍾男在民國108年間，已有2次酒後駕車公共危險罪、1次肇事逃逸罪，均經法院判決有罪確定紀錄，直至109年12月執行完畢。

新竹地檢署指出，這次在今年8月21日中午，鍾男在新竹市住處飲酒後，已達不能安全交通工具狀態，仍騎乘電動自行車外出而為警查獲，顯見其自制力不佳，整體考量後，駁回易科罰金聲請，發監執行。

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檢方表示，針對酒（毒）駕等危險駕駛行為，對於其他用路人造成生命、身體、財產嚴重威脅，將從嚴認定得否易科罰金，若整體情節認達難以矯正，或難以維持法秩序者，將依刑法第41條第1項但書規定不准易科罰金，以發監執行。

檢方強調，對於心存僥倖一再觸法之徒，絕不寬貸，凡酒（毒）駕個案情節，經執行檢察官認為難收矯正之效或難以維持法秩序者，將發監執行，以正法紀，守護用路人之身家安全。（編輯：李錫璋）1110112