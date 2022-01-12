澎湖地檢遏止酒駕 2件不准易科罰金將發監執行

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（中央社澎湖縣12日電）澎湖地檢署今天表示，署內有2件酒駕判刑確定待執行案件，雖各判處6個月以下徒刑，但屬於5年內3犯類型、且都為累犯，這2件不准易科罰金，將傳喚發監執行，遏止酒駕歪風。

澎湖地檢署今天發布新聞指出，為避免酒肇事造成無辜民眾死傷憾事，澎湖地檢署檢察長張春暉昨天邀集檢察官與書記官等人開會，會中決定依照高檢署函示與刑法第41條第1項但書規定，對於酒駕肇事違法情節重大等，不准易科罰金，將傳喚相關受刑人到案發監執行，以正法紀。

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澎湖地檢署指出，自即日起，經法院判處6個月以下有期徒刑確定的酒駕案件，執行時將嚴格審查是否准予易科罰金，如認違法情節重大，若准予易科罰金，難收矯正效果或難以維持法秩序等，將依法不准易科罰金並發監執行，以遏止酒駕歪風，確保交通與用路人安全。

地檢署同時對於酒案件被告，恐有酗酒習性，未來也將參考施以毒品戒癮流程，嘗試建制酗酒戒癮治療緩起訴起訴模式，以補刑罰功能上不足。（編輯：戴光育）1110112