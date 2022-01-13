更多編輯台推薦新聞：
確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生
生活

確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月
國際

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」
科技

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

法院禁開股臨會 光洋科獨董吳昌伯抗告遭駁

2022/1/13 17:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北13日電）光洋科經營權之爭，公司派獨董吳昌伯與台鋼派獨董吳美慧原定去年分別召集股東臨時會，兩派都向商業法院聲請禁止對方召集股臨會獲准。吳昌伯抗告，今天遭最高法院駁回。

靶材廠光洋應用材料科技股份有限公司爆發經營權之爭，台鋼派的獨立董事吳美慧召集去年12月24日股東臨時會，公司派獨董吳昌伯召集去年12月27日股東臨時會。

兩派都向智慧財產及商業法院聲請暫時狀態處分，禁止對方召集股東臨時會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

商業法院認為，雙方均未釋明第8屆董事、獨立董事有何違法、失職的情形，而第8屆董事、獨立董事任期於111年6月27日屆滿，股東得於111年度股東常會全面改選董事、獨立董事，看不出有召開股東臨時會的必要及急迫性，裁定雙方均禁止召開股東臨時會。

吳昌伯提起抗告，最高法院認為，商業法院已依法斟酌吳昌伯召集12月27日股臨會是否為公司利益及有無必要性，而禁止吳昌伯召開股東臨時會，於法並無違誤，因此駁回吳昌伯的抗告確定。（編輯：張銘坤）1110113

延伸閱讀
光洋科獨董吳昌伯：股臨會延至明年1/3舉行光洋科股臨會遭禁仍收委託書 金管會：前置作業沒禁
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族