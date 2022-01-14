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亞太電信掏空案 王令麟遭判賠2億元確定
首頁 / 社會

亞太電信掏空案 王令麟遭判賠2億元確定

2022/1/14 11:32（1/14 11:40 更新）
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前東森媒體科技董事王令麟遭控賤賣亞太電信，最高法院13日駁回上訴，王令麟判賠2億確定。（中央社檔案照片）
前東森媒體科技董事王令麟遭控賤賣亞太電信，最高法院13日駁回上訴，王令麟判賠2億確定。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蕭博文台北14日電）前東森媒體科技董事王令麟被控賤賣亞太電信Cable Modem業務，導致亞太電信受有損害；高院更一審判王令麟須賠償新台幣2億元，案經最高法院駁回王令麟上訴，全案確定。

全案緣於，亞太電信向台灣高等法院提起刑事附帶民事訴訟主張，王令麟民國95年間擔任東森媒體科技股份有限公司董事，明知亞太電信前身的東森寬頻電信纜線數據機寬頻上網業務（Cable Modem）獲利豐厚，卻為了讓凱雷集團高價買受東森媒體股權而賤售。

亞太電信請求王令麟、王令僑、王令一、王金世英連帶賠償9億7496萬2002元本息，高院判王令麟免賠，其他3人連帶賠償9億7496萬2002元本息。

高院認為，檢察官96年3月起訴掏空案，亞太電信直到98年9月才對王令麟提出附帶民事訴訟，已超過2年時效，因此駁回。亞太電信只針對判決駁回請求王令麟賠償2億元部分提起上訴。

案經上訴，最高法院認為，當時檢察官並未起訴王令麟，起訴書也未提及王令麟參與犯罪，是否能以檢察官公訴時間點計算請求權時效不無疑問，廢棄此部分判決，發回更審。

高院更一審認為，王令麟將亞太電信Cable Modem業務低價出售，使亞太電信受有22億2793萬8025元價差的損害，王令麟所涉刑法背信罪等，已經刑案判決確定，王令麟應負侵權行為損害賠償責任。

更一審認定，本件請求權時效應自96年4月25日起算，亞太電信98年3月9日以函文請求王令麟賠償，並於請求後6個月內的98年9月4日提起本件訴訟；依民法規定，本案請求權並未罹於時效，判王令麟應賠2億元。

王令麟不服更一審判決提起上訴，最高法院認為更一審判決並無違法之處，昨天駁回上訴確定。（編輯：方沛清）1110114

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