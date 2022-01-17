警政署110年查緝395黑幫 春節前破獲217詐騙集團

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警政署強力掃黑，去年全國共查緝395個幫派組織和犯嫌3169人，查扣不法利得新台幣4億1700萬元，由於春節將至，署長陳家欽（中）17日表示，今年1月3日至14日執行全國打詐專案行動，共查獲217件詐騙集團和931嫌，其中有29個詐團都是黑道幫派隱身幕後操縱。中央社記者黃麗芸攝 111年1月17日

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）警政署強力掃黑，去年全國共查緝395個幫派組織、3169名犯嫌，查扣不法利得4億餘元。另因春節將至，署長陳家欽今天說，1月加強打擊詐騙破獲217件詐團，其中29個涉幫派操縱。

警政署刑事局今天召開「掃黑制暴、溯源清側、斷絕金流」記者會，並公布去年全國警方掃蕩成果，共計查緝395個幫派組織和犯嫌3169人，查扣不法利得新台幣4億1700萬元。

陳家欽致詞表示，警方去年針對2月桃園擄人案、3月北市中山區酒店遭丟擲爆裂物案、台南市賭債綁架案等積極偵辦，長期佈建追查，成功溯源逮捕竹聯幫仁堂弘仁會林姓會長及成員共12犯嫌；另，包括過去各案也查獲45名成員，「要將弘仁會一網打盡」。

除此之外，警方針對去年多起槍擊、恐嚇案也展開掃蕩行動，鎖定去年7月到案的美鷹會王姓首腦進行清側，今年初進而逮捕具土方公會理事長背景的竹聯幫寶和會王姓成員及共犯共46嫌，窮盡各種策略以瓦解幫派組織。

由於春節將至，陳家欽指出，詐欺集團常鎖定民眾年終獎金詐騙，也成詐騙犯罪高峰，特別於今年1月3日至14日執行全國打詐專案行動，共查獲217件詐騙集團和931嫌，其中有29個詐團都是黑道幫派隱身幕後操縱，包括天道盟、竹聯幫、四海幫、風飛砂幫和中山聯盟等。

查緝成果部分，刑事局偵查第一大隊副大隊長粘迪超說明，去年4月獲報有被害人遭「浤晹國際開發有限公司」的犯嫌偽稱仲介轉售靈骨塔話術詐欺，經查自去年1月起迄今年初受害者多達15人，財損總金額約5000萬元，其中桃園一名5旬男子遭詐金額高達3000萬元。

專案小組歷經8個月偵辦，發現幕後主嫌為竹聯幫仁堂弘仁會成員44歲邱姓男子，他成立人頭公司並招募13名成員共組靈骨塔詐欺集團，以詐術鎖定年長者行騙，警方見時機成熟於今年1月11日至雙北16處搜索，並拘提14嫌到案送辦，邱男、竹聯幫成員黃姓男子及詐團男業務分別裁定以20萬元、20萬元和12萬元交保。

粘迪超另指出，天道盟太陽會成員28歲陳姓男子招募5名成員共組暴力犯罪集團，並於基隆、瑞芳地區從事暴力討債和聚眾鬥毆等案，去年9月因毒品糾紛竟持開山刀強押被害男子，並持空氣槍朝其口中擊發；另因車禍賠償糾紛，竟誘騙另一名被害男子上銬拘禁，並持空氣槍將他當人形標靶射擊凌虐。

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警方蒐證完備後，於今年1月11日至基隆市多處拘提陳男等6嫌到案送辦，其中陳男和共犯的天道盟成員張姓男子、陳姓男子裁定羈押。

刑事局偵查第六大隊副大隊長巫建德則提到，日前獲報竹聯幫仁堂育仁會成員25歲鄒姓男子涉嫌招募成員籌組一條龍式電信詐欺集團，假冒購物網站或假檢警並偽稱解除「分期付款」等話術行騙，已知全國被害人約34人、總財損逾1000萬元，警方今年1月12、13日於新北市將鄒男等13嫌查緝到案送辦，鄒男、總收水頭及收水幹部等3嫌裁定羈押。（編輯：李錫璋）1110117