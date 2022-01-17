防檢局提供情資 檢警查扣非法農藥14公噸

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）防檢局今天說，雲林地檢署獲得防檢局提供情資後布線調查，並指揮警方、調查單位12日會同藥毒所、縣市府人員查扣白藥膏、禁用農藥四氯丹等非法農藥14公噸，遏止流入市面。

農委會防檢局今天發布新聞稿指出，在防檢局主動提供情資給雲林地方檢察署後，雲林地檢署展開布線調查，並指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊、法務部調查局雲林縣調查站及縣市警調人員，動員超過上百名警力，兵分20路展開大搜查。

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防檢局表示，檢警調單位12日會同防檢局、農委會農業藥物毒物試驗所及苗栗、台中、彰化、南投、雲林、高雄等縣市政府人員，同步搜索地下工廠、倉庫、農機行、農藥零售店及機動農藥販（小蜜蜂）等處所，當場查扣俗稱白藥膏的「氯化三苯錫 」及禁用農藥「四氯丹」等非法農藥，約14公噸 ，並擴大偵辦。

防檢局說明，依據「農藥管理法」規定，製造、加工 、輸入偽禁農藥者，最高可處7年以下有期徒刑；販賣偽禁農藥者，最高可處5年以下有期徒刑；使用禁用或偽農藥者，最高可處新台幣15萬元以下罰鍰。（編輯：張雅淨）1110117