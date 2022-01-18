總統府前重機男打滑自摔 撞鐵欄杆左手骨折

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總統府前重慶南路、凱達格蘭大道口18日上午發生一起重機騎士自摔車禍，33歲陳姓男子騎乘綠色重機突然失控自撞人行道鐵欄杆後摔飛，造成左手骨折，疑天雨路滑所致。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月18日

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）總統府前今早發生一起重機自摔車禍，33歲陳姓男子騎乘綠色重機行經重慶南路、凱達格蘭大道口時，突然失控自撞人行道鐵欄杆後摔飛，造成左手骨折，疑天雨路滑所致。

台北市警察局中正一交通分隊中隊長楊仁碩表示，早上6時38分獲報，總統府前重慶南路、凱達格蘭大道口發生一起重機騎士自摔車禍，立即派員到場處理，並協助受傷騎士送醫治療。

根據調查了解，傷者33歲陳男案發時騎乘螢光綠的大型重機自重慶南路一段南向北行駛至肇事路口，重機突然失控並自撞路口人行道鐵欄杆，隨即人車摔飛車道上，後方行駛中的多輛汽機車見狀立即停車。

經查陳男左手因此骨折，四肢也有擦挫傷，但意識清楚無生命危險，隨後護送至中興醫院治療。

警方經實施酒測，初步已排除陳男酒駕。他供稱，自己騎車要前往內湖時，疑因車輛打滑加上一時緊張誤觸油門，才造成自摔。（編輯：管中維）1110118