烏日警分局長到任隔天吐血送醫 中市警：疑過勞

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台中市警察局烏日分局長吳銘淵（右）17日甫到任，18日凌晨疑因過勞，在分局內寢室吐血送醫，目前在加護病房觀察中、狀況穩定。圖為交接儀式畫面，右2為台中市長盧秀燕。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年1月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市警察局烏日分局長吳銘淵17日剛到任，隔天凌晨疑因過於勞累，在分局內寢室吐血送醫，目前在加護病房治療觀察，同仁得知後都相當難過也關心病況，分局長一職目前由警政監陳仕諺代理。

台中市警察局告訴中央社記者，原本豐原分局長吳銘淵，17日剛接任烏日分局分局長，18日約凌晨4時，在分局內勤務宿舍突然身體不適並吐血。

值勤同仁發現後立即通報救護車，將吳銘淵送往中山醫學大學附設醫院救治，目前在加護病房觀察中、狀況穩定，目前由警政監陳仕諺代理分局長。

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烏日警分局告訴中央社記者，吳銘淵17日下午4時前往烏日分局到任，當晚可能因過於勞累先回宿舍休息，原預定隔日要拜訪當地民意代表，卻在18日凌晨不適送醫，同仁得知後都相當難過也關心病情。

市警局表示，吳銘淵為中央警官學校外事警察學系52期，從警資歷逾30年，曾任市警局督察室督察、民防管制中心主任，並曾任和平分局長、東勢分局長、豐原分局長等職務。（編輯：卞金峰）1110119