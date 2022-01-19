監獄替代役收保管金吞5000元 判刑10月

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）黃姓男子在基隆監獄服替代役期間，辦理收容人保管金代收業務時收取新台幣9570元，在登記時竄改為4570元侵占5000元，法院審理後，依貪污治罪條例判黃男10月徒刑，緩刑2年。

基隆地院判決書指出，黃男從民國108年11月11日起至109年11月3日在法務部矯正署基隆監獄服替代役，協助戒護科內勤保管金代收業務，屬依法令從事公共事務而具有法定職務權限的公務員。

黃男於109年10月13日下午1時40分許，在基隆監獄中央台收取周姓收容人攜入的保管金9570元，在保管登記簿填載9570後交由周姓收容人簽名、捺印，再返回戒護科內勤辦公室，將其中5000元保管金藏放在辦公桌抽屜內，並將保管登記簿上填載的9570塗改為4570。

黃男接著在登記簿「本件承辦人」欄位蓋用經授權使用的戒護科管理員職章，再依程序送至總務科相關人員簽收、蓋章，並填載至獄政管理系統。周姓收容人隔天收到保管金手摺發現金額短少，向獄方反映後內部展開調查，黃男於109年10月21日向法務部廉政署自首。

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法院表示，黃男因積欠手機費用、軍人貸款及志願役賠款，明知從事代收收容人保管金的公權力行為，仍意圖為自己不法所有，侵占部分因職務上持有的保管金，對於基隆監獄的獄政管理造成損害，且減損收容人對於公權力行使的信賴，犯罪所生損害不輕。

法院指出，考量黃男因一時失慮觸法，且犯後數日內即坦承犯行，並彌補周姓收容人損害，符合自首及自動繳交全部所得財物要件，且案發後也未再涉嫌其他犯罪情事，認為他有悔意，依貪污治罪條例「侵占非公用財物罪」，判處有期徒刑10月，褫奪公權1年，緩刑2年，以勵自新，全案可上訴。（編輯：方沛清）1110119