更多編輯台推薦新聞：
反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱
國際

反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報1/20
首頁 / 社會

越南看護疑對長者施虐 家屬通報1955並提出告訴

2022/1/19 20:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）雲林縣東勢鄉有名越南籍女看護對照顧者施虐，家屬日前向警方報案並通報1955專線，雲縣府勞動暨青年發展事務處證實有接獲報案，看護已被安置，今天派員到雇主家探視慰問。

聯合報接獲民眾投訴，1名越南籍女看護在東勢鄉照顧長者生活起居，不過家屬日前調閱監視器了解照顧狀況，發現女看護1月有3天疑似虐待長者，包括拿塑膠製的蚊拍拍打長者、打耳光等情況。

家屬在1月10日及12日向1955通報，盼相關單位介入處置，同時向警方提出傷害告訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雲林縣府勞青處表示，接獲雇主家屬陳情後已派員蒐集事證，今天也到雇主家中慰問和了解實際情況，相關人員檢視畫面後初判，女看護的行為涉及虐待、傷害，家屬除有報案，縣府也通報仲介安置女看護，讓受照顧者免再受到照顧威脅，確保人身安全。

勞青處指出，全案有通報勞動部勞動力發展署，最快這週提出具體事證呈報中央辦理廢聘程序，若女看護涉及虐待行為屬實，可能面臨被遣返回國，另相關事證也會移請縣府社會處依違反老人福利法裁處。（編輯：黃世雅）1110119

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族