越南看護疑對長者施虐 家屬通報1955並提出告訴

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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）雲林縣東勢鄉有名越南籍女看護對照顧者施虐，家屬日前向警方報案並通報1955專線，雲縣府勞動暨青年發展事務處證實有接獲報案，看護已被安置，今天派員到雇主家探視慰問。

聯合報接獲民眾投訴，1名越南籍女看護在東勢鄉照顧長者生活起居，不過家屬日前調閱監視器了解照顧狀況，發現女看護1月有3天疑似虐待長者，包括拿塑膠製的蚊拍拍打長者、打耳光等情況。

家屬在1月10日及12日向1955通報，盼相關單位介入處置，同時向警方提出傷害告訴。

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雲林縣府勞青處表示，接獲雇主家屬陳情後已派員蒐集事證，今天也到雇主家中慰問和了解實際情況，相關人員檢視畫面後初判，女看護的行為涉及虐待、傷害，家屬除有報案，縣府也通報仲介安置女看護，讓受照顧者免再受到照顧威脅，確保人身安全。

勞青處指出，全案有通報勞動部勞動力發展署，最快這週提出具體事證呈報中央辦理廢聘程序，若女看護涉及虐待行為屬實，可能面臨被遣返回國，另相關事證也會移請縣府社會處依違反老人福利法裁處。（編輯：黃世雅）1110119