藉民俗療法性侵同事 前副典獄長判刑8年定讞

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（中央社記者蕭博文台北22日電）前宜蘭監獄林姓副典獄長被控藉詞民俗療法治療，以手指性侵女同事，一審無罪，二審認定構成3個強制性交罪，改判林男8年徒刑。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

被害人指控，林男於民國104年7月間三度趁她獨自加班之際，藉詞以民俗療法幫她治療痠痛為由，要求她俯臥或仰躺，卻趁按壓患部時指侵下體。

一審宜蘭地方法院判林男無罪，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改判有罪。二審指出，改判理由在於女方多次作證內容並無明顯不同；林男並無醫療或經絡理療相關證照，所稱想要緩解女方身體不適的推拿按壓方式，不是必要的。

二審也認為，依女方2名同事證詞及女方的精神鑑定、心理諮商時所呈現的心理、精神狀態，均可認定女方確實因遭性侵害而導致創傷後壓力症候群。

二審認定，林男與被害人有副典獄長與科員的長官與部屬關係，但犯罪手法並非以長官權勢讓部屬不得不從，而是騙女方做經絡理療，依3個強制性交罪，判處有期徒刑8年。

林男不服二審判決提起上訴，日前遭最高法院駁回，全案確定。（編輯：李亨山）1110122