新竹市警贈限量反詐口罩 沒錢別騙等圖文吸睛

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新竹市警察局推出限量「反詐騙」口罩，民眾只要上臉書粉專「新竹市警察局」完成相關任務，就有機會免費獲得。（新竹市警察局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月22日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日）新竹市警察局推出限量「反詐騙」口罩，以「我沒錢。騙我沒用」等有趣圖文教民眾如何面對詐騙，並在臉書（Facebook）粉絲專頁進行抽獎，僅100人可獲得限量吸睛口罩。

新竹市警察局今天發新聞稿表示，鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間詐騙頻傳，由員警設計，以年輕人過年返鄉的角度及民眾遇到詐騙集團該如何反應等2種主題，以圖文形式印在口罩上，希望民眾能兼顧防疫及反詐騙。

竹市警察局指出，民眾只要到「新竹市警察局」臉書粉絲專頁按讚，並在口罩貼文的下方完成留言等多個任務，即可參加抽獎，將抽出100名得獎者獲得反詐騙口罩。

設計出這2款反詐騙口罩的新竹市警察局公關科警員高振修表示，他是以個人經驗發想，每次過年回家鄉都會被問「怎麼還沒結婚？」，另因有親戚曾遭詐騙過，因此設計「問一句三千，但反詐騙諮詢免費」，戴上口罩不僅可讓親戚別再提問，也達到反詐騙宣導效果。

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高振修說，第2款口罩是以民眾遇到詐騙時該如何應對為主題，太多文字或複雜口訣反而會讓民眾混淆，甚至會被忽略，因此以簡單明瞭的「我沒錢。騙我沒用」趣味又實用的回答，讓民眾能第一時間想到要如何回應詐騙集團。

新竹市警察局長郭士傑表示，市警局設計趣味口罩是為了讓民眾遇到詐騙集團時，可以回想起口罩上反詐騙的圖文可以回應，同時提醒民眾遇到詐騙時不要緊張、不要給錢或匯款，可撥打165專線查證，守住荷包。（編輯：戴光育）1110122