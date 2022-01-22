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新北警1/23起酒駕大執法 設172處路檢點

2022/1/22 17:24
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（中央社記者沈佩瑤新北22日電）新北市警交大今天表示，23日、24日執行取締酒後駕車專案勤務，針對容易發生酒駕時段、路段臨檢，共設172個路檢點，籲民眾遵照「酒前不開車」原則，避免酒後駕車，維護交通安全。

新北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，23日、24日將配合警政署規劃全國性同步酒測勤務，加強臨檢新北市容易發生酒後駕車時段、路段及提供飲酒場所附近等處，2天共設置172個路檢點、動員1188名警力。

新北警交大指出，統計今年1月1日至20日，共計取締399件酒後駕車，其中包含違反刑法公共危險罪187件。

警方進一步分析易酒後駕車違規路段，以淡水區淡金路、樹林區俊英街、板橋區板城路等較多，易發生酒後駕車違規時間為下午5時至深夜2時。

警方表示，另查獲28件慢車酒後駕車，其中24件為駕駛電動自行車酒後駕駛，因酒精濃度超過0.25毫克，除依道路交通管理處罰條例處罰新台幣600元以上1200元以下罰鍰，並依刑法公共危險罪移送地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110122

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