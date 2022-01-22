法務部人事異動 馮成接任廉政署副署長

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（中央社記者蕭博文台北22日電）法務部今天公布最新一波人事異動，廉政署主任秘書馮成接任副署長，現任副署長侯寬仁歸建高檢署，借調擔任法醫研究所所長，將於26日完成報到、交接。

法務部表示，現任廉政署副署長侯寬仁將歸建台灣高等檢察署，考量他曾任一、二審檢察官，也有副署長的歷練，對重大死亡災難相關單位的整合及因應措施，具備相關專業及經驗，將借調他擔任法醫研究所所長。

現任廉政署主任秘書馮成曾任一審襄閱主任檢察官、警政署政風室主任，法務部認為馮成肅貪經驗豐富，對於聯繫及協助重大弊案偵辦歷練充足，且處理行政事務與各機關協調也溝通無礙，將派任他接任廉政署副署長。

法務部說，廉政署新任主任秘書將由高檢署檢察官簡美慧升任，她目前借調行政院外交國防法務處辦事，協助行政院及法務部業務聯繫、傳達及分工，專業能力及敬業態度屢獲好評，因此調升她擔任廉政署主任秘書，以充實不同歷練，培養全方位檢察領導人才。

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法務部指出，行政院外交國防法務處辦事一職，將由台北地檢署檢察官林黛利接任，她是美國西北大學法律學院碩士，一、二審的歷練完整且有豐富學經歷。

此外，廉政署北部地區調查組組長王以文帶領廉政人員辦理貪瀆案件，成效斐然，例如勞動基金弊案即是在王以文帶領下而突破；法務部將借重他的行政資歷、辦案經驗，調任法務部參事兼部長室主任，負責溝通協調工作，協助業務推展。（編輯：張銘坤）1110122