行車糾紛 轎車駕駛持木棍毆打機車騎士遭送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市田姓男子日前駕駛奧迪轎車，與陳姓機車騎士發生行車糾紛，田男竟下車持木棍毆傷陳男，警方到場將田男逮捕，依殺人未遂等罪嫌送辦，檢方訊後諭令新台幣3萬元交保。

台中地檢署今天告訴中央社記者，31歲田姓男子21日遭警方依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方訊後諭令3萬元交保。

警方在20日下午4時餘獲報，西區公益路155巷口發生打架案，台中市警察局第一分局員警獲報到場，發現當場已無衝突，有2名男子站在路旁，其中1人受傷，經查為行車糾紛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢警調查，31歲陳姓騎士行經此路段，腿部與田男行駛的奧迪轎車碰撞，陳男拍打車窗理論後騎車離去，田男隨後將陳男攔下，從車上拿出木棍毆打陳男頭部，造成陳男左邊額頭處受傷，警方獲報前來，將田男逮捕並帶回偵辦。

陳姓騎士向檢警表示，因為田男逼車，導致他與田男的車子碰撞。田男則表示，事故發生後，陳男徒手拍打他的車窗後，便騎機車離去，他一時氣憤才拿車上棍子與陳男理論。（編輯：卞金峰）1110123