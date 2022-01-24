檢察官協會將辦票選 推薦檢察總長人選

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（中央社記者劉世怡台北24日電）檢察官協會今天表示，因應檢察總長江惠民任期於今年5月屆滿，將舉辦全體檢察官票選，推薦5名檢察總長人選，供法務部及總統提名參考，票選結果將於2月16日公布。

檢協會指出，江惠民將於今年5月卸任，依法院組織法規定，最高法院檢察署檢察總長由總統提名經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前一個月，向立法院提出檢察總長人選。

檢協會表示，鑑於檢察總長對各級檢察官承辦個案，具指揮監督權，位居檢察一體龍頭地位，日前於理監事會議，通過將以全體檢察官票選，推薦兼具學識、品操、實務經驗及領導能力的檢察總長人選，以供提名下一任總長的參考。

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檢協會表示，依檢協會理監事會通過的票選推薦檢察總長辦法，以推薦司法官班30期以前的現職檢察官，且曾任或現任法務部次長、主任秘書、一、二審檢察長、最高檢察署主任檢察官、司法官學院院長、廉政署署長、行政執行署署長等領導職務者為原則。

檢協會說，檢察官另得自行填選其他符合法定資格的候選人為檢察總長人選，每位檢察官得票選5位檢察總長人選，預定於2月10日在各地檢察署投票，2月16日集中在最高檢察署開票，當天即公告得票數最高的前5名，作為全體檢察官共同推薦的檢察總長候選人名單。（編輯：方沛清）1110124