小黃高速失控衝撞水泥柱翻覆1死1傷 警查是否酒駕

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台中市大雅區23日深夜11時許發生計程車衝撞水泥柱翻覆事故，造成車上2人1死1傷，整輛計程車也嚴重毀損。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）一輛計程車昨天深夜行經台中市大雅區高速失控衝撞路旁4輛機車、民宅牌樓及水泥柱後再騰空翻覆，現場一片狼藉。車上王男傷重不治，但有酒精反應，而余男輕傷沒酒精反應。全案是否涉及酒駕與肇事責任待警方調查釐清。

台中市警察局大雅分局表示，昨天深夜11時41分，一輛計程車沿清泉路往東大路二段（西往東）行駛，隨後卻高速失控衝入東大路二段1100巷的民宅。

警方指出，計程車連續碰撞停放社區路邊的4輛機車、牌樓柱子、鐵窗及水泥柱後凌空翻覆，整輛計程車毀損嚴重，現場零件散落一地。警方初步勘查現場是下坡路段，因為下雨，地面沒有剎車痕，道路有濕滑情形，至於是否因大霧導致意外，也要釐清。

警方到場後，將30歲王姓男子及54歲余姓男子送醫救治，其中王男送到台中榮總急救後，今天凌晨1時多宣告不治，經抽血有酒精反應；而送往光田醫院的余男則意識清楚，仍在救治中。

對於車禍肇事原因，警方表示，車上2人是從桃園南下台中訪友，計程車登記在余男名下，但事發時是王男還是余男開車，需要進一步確認，肇事原因仍待調查釐清。（編輯：陳仁華）1110124