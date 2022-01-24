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領槍誤觸擊發 中市霧峰女警記過主管連坐

2022/1/24 15:27
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市警察局霧峰分局林姓女警今天領槍後誤觸板機擊發，子彈未傷及他人，卻嚇壞同事。市警局表示，將依規定予以記過處分，所屬各級主管並依情節輕重採連坐處分。

這名林姓女警上午要執行金融機構守望勤務前，領槍後，已將子彈上膛，卻在掛上槍套後，不慎誤觸板機擊發，還好當時槍口朝下，子彈先擊中辦公桌，再打到地面，雖未造成人員傷亡，卻嚇壞辦公室其他同事。

霧峰分局副分局長張明輝接受媒體聯訪說明，員警執行勤務都應依規定先行清槍檢查槍枝是否上膛，這起事件，經啟動內部調查，女警疑似精神恍惚，未依規定在清槍桶清槍。

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張明輝指出，林姓女警將依「警察機關武器彈藥管理要點」予以記過處分，從重議處，並責由所屬單位加強管教，各級主管及有關監督不周人員負連帶責任，依情節輕重連坐處分。

霧峰分局長李建興則表示，員警都受過槍枝安全操作規定訓練，這次員警誤擊發案件，將加強員警訓練強度，並將加重記過處分絕不護短，也將列為加強輔導關懷對象，予以警惕外，並藉此提醒員警領用槍械務必依「警察機關武器彈藥管理要點」操作領取，避免意外再次發生。（編輯：謝雅竹）1110124

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