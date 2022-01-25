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藉勢促拓寬道路謀利監院開罰 苗縣議員興訟敗訴

2022/1/25 14:28
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（中央社記者劉世怡台北25日電）苗栗縣議員鄭聚然涉藉監督權限力促縣府拓寬頭份市水源路某巷等，監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法，裁罰30萬元。鄭男興訟抗罰，北院認開罰有理判決敗訴。可上訴。

台北地方法院判決指出，鄭男從民國105年3月10日起擔任玉寶公司負責人，並從107年12月25日起至今擔任苗栗縣議員。

判決指出，鄭男身為縣議員，對於苗栗縣政府具有監督權限，仍假借職務上權力、機會或方法，於108年1月25日在議會質詢苗栗縣政府工務處處長，108年2月間透過電話向苗栗縣政府工務處建議徵收、拓寬頭份市水源路229巷，並建議在巷口增設號誌燈，又於108年3月5日親自到場參與拓寬會勘等行為。

監察院認為，玉寶公司「淨自在納骨塔」價值上億元，為設於水源路229巷少數營利事業中規模最大者，而水源路229巷僅為村里聯絡道，路寬較小，雖未必妨礙當地為數不多的居民對外往來，但對於交通流量主要集中於掃墓時節的玉寶公司而言，勢必影響公司納骨塔的銷售及經營。

監察院認為，居民不多的水源路229巷若能予以拓寬，鄭男的玉寶公司無疑為最大受益者，依違反公職人員利益衝突迴避法（簡稱利衝法），對鄭男開罰新台幣30萬元。

鄭男不服，提起行政訴訟，主張監察院無限上綱利衝法規定，將箝制民意代表為民喉舌的功能，請求法院撤銷裁罰。案件由台北地方法院審理。

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北院審酌，對於交通流量主要集中於掃墓時節的玉寶公司而言，水源路229巷若能拓寬，對於玉寶公司的經營將有助益，但水源路229巷僅為村里聯絡道，路寬較小，對當地居民並無拓寬的急迫性。

北院指出，鄭男在接獲民眾陳情後，未請權責機關先協助瞭解交通狀況，徵詢有無改善交通的需要及可能，也未徵詢其他在地居民意見等情形，且鄭男建議徵收或拓寬水源路229巷全線，目的應是為玉寶公司的私利所為，監察院開罰並無違誤，日前判決鄭男敗訴。可上訴。（編輯：戴光育）1110125

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