年前call客藏民宅聚賭 難逃警網31人遭逮

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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）新北市蘆洲區高姓職業賭場負責人看準民眾領了年終荷包滿滿，竟四處call客聚賭。警方獲報24日凌晨破門，查獲高姓負責人、陳姓員工及賭客等31人，還赫見未成年人，依賭博罪送辦。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，日前獲報，蘆洲區一處1樓老舊公寓後方搭建鐵皮屋，近日每到深夜就有不明人士進出，疑為天九牌職業賭場。

警方經埋伏蒐證，24日凌晨零時許見時機成熟，持搜索票前往搜索，當場查獲38歲高姓負責人、陳姓員工及賭客等31人，查扣抽頭金新台幣9萬餘元、賭資18萬餘元、賭具天九牌、骰子、點鈔機、帳單、監視器等證物。

警方初步調查，高姓負責人經營賭場為業，雇請陳姓員工，趁著年前民眾領了年終荷包滿滿，四處Call客聚賭，且為了讓賭客放心，現場備有口罩等防疫物資。

警方表示，查緝過程中發現有些賭客未配戴口罩，無視近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒增染疫風險，將依規定報請主管機關依法裁罰。

全案經警方詢問後，高姓負責人、陳姓員工依賭博罪嫌移請新北地檢署偵辦，其餘賭客年齡最長逾63歲、最小17歲，全被依違反社會秩序維護法裁處罰鍰。（編輯：黃世雅）1110125