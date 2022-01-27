賺200元被罰10萬元 台東春節加強取締白牌車

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）春節期間公路總局台東監理站加強取締未經申請核准載客的車輛（白牌車），今天1名疑似白牌車司機駕駛車輛從市區載客到台東火車站收費新台幣200元，遭重罰10萬元。

台東監理站今天發布新聞表示，監理站稽查人員今天上午偕同台東縣警察局交通隊於台東火車站，針對民眾檢舉疑似白牌車輛予以攔檢，發現1輛自小客車載客1人，駕駛雖辯稱為朋友委託載送，但乘客坦承由市區搭車至火車站付費車資200元。

監理站除依規處罰駕駛人10萬元罰鍰外，並吊扣駕駛執照4個月及吊扣違規營業車輛汽車牌照4個月。

台東監理站站長洪美芳表示，為確保民眾搭車安全及合法計程車經營權益，監理站除持續與警察局交通隊不定期稽查外，如接獲民眾檢舉白牌車違規營業情事，也會辦理專案稽查，只要「白牌車」一經取締，違規事實明確將依據公路法「未經申請核准，而經營汽車運輸業」違規事項，開單重罰10萬至2500萬元，並吊扣駕照及牌照。

洪美芳強調，如此重罰就是希望遏止白牌車攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益，及維護運輸業營業秩序。

洪美芳呼籲民眾，應選擇合法計程車（車牌白底紅字），切勿搭乘違法自用車輛，白牌車未經核准，也未投保乘客險，不安全也沒有保障，一旦發生爭議恐投訴無門，得不償失。（編輯：黃世雅）1110127