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男過馬路被撞再遭車輾送醫不治 肇逃洪嫌坦承酒駕

2022/1/29 18:29（1/29 18:51 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東李男昨晚穿越台9線崁頂路段時，遭洪男駕駛小貨車撞飛，又被對向來車輛輾過，送醫不治，警方迅速逮捕肇逃洪嫌，酒測值超標，洪嫌坦承酒駕。

根據台東縣警察局關山分局初步調查，52歲的李男昨晚8時5分，在台東縣關山鎮台9線崁頂段319公里處，穿越馬路要到對面小吃部消費時，遭到洪男駕駛的小貨車撞擊後噴飛到對向車道，再遭辜男駕駛的自小客車輾過，臟器外露，送醫不治。

警方調查，洪男肇事後逃逸，辜男則留下來幫忙搶救李男，辜男酒測值零。警方調閱監視器今天凌晨1時在關山鎮洪男女友家逮捕洪男，呼氣酒精濃度超標，洪男拒絕夜間偵訊，今天上午才接受警方偵訊，洪男坦承酒駕肇事，警方訊後下午移送台東地檢署複訊。

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根據1月24日立法院三讀修正通過條文規定，酒駕因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。10年內再犯，致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

關山警分局呼籲駕駛人，下雨天道路濕滑，且視線也較為不清，務必注意前方車 （路）況，並減速慢行，以免發生交通事故。倘若發生事故，切勿離開現場，撥打110或當地分駐 （派出）所電話報案，並將人車移置安全處所，靜待警察到場處置。 （編輯：李亨山）1110129

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