春節酒駕零容忍 法務部強力裁罰、祭寬緩措施

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）酒駕零容忍，為使民眾安心過年，法務部表示，將持續強力執行酒駕裁罰案件，貫徹公權力確保民眾年節期間出入平安，同時針對弱勢義務人擴大公益關懷。

法務部今天發布新聞稿指出，為杜絕酒駕行為，行政執行署日前通函所屬各分署，於1月24日至2月11日年節前後期間，辦理強制執行事件，除酒駕裁罰不間斷外，並適時採取3點寬緩措施，包括：暫緩進行傳繳及現場執行；非有急迫情形，不發動強制執行程序；遇有緊急事件，例如解除限制出境，應設有專人專責聯繫處理。

針對酒駕罰鍰逾期未繳案件，法務部表示已迅速移送，並進行2波專案執行，累計自去年11月15日起至今年1月27日止，全部繳清、分期付繳、已查扣財產等有效執行件數共計2635件，有效執行金額高達新台幣6102萬2529元。

在擴大公益關懷方面，法務部表示，為落實「公義與關懷」的核心價值，對於弱勢、低收入戶或無業的義務人，均在法定執行期間72期內放寬分期繳納期數，協助履行法定義務。

另外，扣押義務人的存款時，如發現該筆存款是依法所領取社會福利津貼、社會救助或補助者，立即撤銷扣押，避免催繳過苛。如在執行過程中，發現義務人因失業、經濟困頓或遭逢變故而無力繳納欠款時，則透過轉介通報機制，結合公部門與民間資源，及時給予協助。

法務部指出，在2020、2021年各執行分署經由轉介通報，辦理「轉介就業服務中心輔導就業」、「通報縣市政府相關單位提供必要之救助」、「轉介社福機構諮詢」及「愛心捐款及關懷訪視」等，合計1816件，並以具體行動關懷弱勢有需要幫助義務人。

法務部舉例，一名欠繳4萬元健保費的林姓義務人，在丈夫過世後獨自扛起家計及照顧一對兒女，這名單親媽媽在早餐店的薪水僅有1萬8000元，又適逢租屋處房東將出售屋子，要求林女一家年後得搬家。

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不過林女先前因工作意外左眼幾乎失明，右眼高度近視，無法找薪資較高工作，士林分署在執行時發現林女銀行款僅4萬餘元，且為勞工紓困貸款。林女過去已申請2次紓困貸款共20萬元，現每月尚須償還3000多元，實在無法一次繳清健保費。

法務部表示，士林分署主動轉介林女參加職業訓練外，也協助轉介台北市政府社會局申請身心障礙鑑定，以利爭取身心障礙補助。士林分署長更於1月27日親自前往林女住處訪視，致贈慰問金及年節加菜金，表達政府關懷之意。（編輯：張雅淨）1110203