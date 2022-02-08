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家暴男衝娘家勒斃新婚妻 高雄地院判無期徒刑

2022/2/8 16:03
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄駱姓男子因家暴恐嚇新婚才4個月的洪姓妻子，導致姊弟戀演變為妻子搬回娘家鬧離婚，不料駱男更衝到娘家找洪女談判，竟因口角勒斃對方；高雄地院依殺人罪判駱男無期徒刑，可上訴。

高雄地方法院法官審酌駱男前科累累，在審理時對諸多案情避重就輕，且對妻子之死並未表現愧疚或難過悔悟等，加上被害人家屬均請求從重量刑，據此依殺人罪將他判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

判決指出，前科累累、現年43歲駱男和47歲洪女譜出姊弟戀，兩人民國109年3月間結婚後，長期吸毒且從事買賣中古車、改造販售槍枝的駱男因不滿妻子叨念他應找正當工作改過向善，多次以丟擲物品或要求洪女吞服精神科藥物、脫去衣物捆綁手腳毆打或持刀威脅分屍等方式辱罵家暴，導致洪女終不堪壓力想要離婚，並於同年6月搬回娘家。

不料，駱男因對洪女執意離婚積怨已深，109年7月9日晚間跑到妻子娘家樓下按電鈴叫囂，並等到10日凌晨跟著公寓住戶入內，兩人在洪女房內因離婚一事爆發口角，駱男一氣之下竟動手掐死髮妻，並將房門反鎖，變裝躲到林園區一間摩鐵。

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洪女親友隔天發現她未到醫院回診，請來鎖匠開門發現她已倒臥床上身亡，轄區鳳山警分局員警勘查後發現其脖子有指印，再循監視器畫面發現曾在娘家樓下徘徊的駱男涉嫌重大。駱男落網後雖坦承犯行，但辯稱自己有精神疾病，也不知道掐死妻子。

檢警偵查時發現駱男雖罹患精神疾病及憂鬱症，也領有輕度身心障礙證明，但綜觀其犯案過程及行為前後言行舉止，足認他並未因精神障礙或心智缺陷導致喪失辨識行為能力，據此不採信相關辯詞，高雄地檢署偵結依殺人罪起訴。（編輯：陳仁華）1110208

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