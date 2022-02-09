緬甸華裔男子縱火害9命 更三審律師：不應判死

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（中央社記者劉世怡台北9日電）緬甸華裔男子李國輝縱火導致9人身亡，一審至高院更二審共4度判他死刑，案經最高法院撤銷發回後，高院更三審今天開庭，李的律師主張，李有精神障礙，依人權公約不應判處死刑。

台灣高等法院更三審下午開庭，李國輝在通譯陪同下接受訊問；法官表示，本案一審、二審、更一審及更二審均判死刑，經最高法院3次撤銷，並問李有無上訴及上訴理由，李答稱「我也不知道」，並說看不懂判決書由律師代回答。

律師在庭上說，李國輝一審後，沒有提上訴，是法院依職權上訴，李男有精神障礙問題，依據這次最高法院撤銷更二審判決發回理由意旨，參照人權公約意見，精神病患不得判處死刑，本案造成嚴重死傷，除了李國輝縱火外，分租公寓隔間也有公安問題，應屬累積因果關係，一審未予考量就認定此為最嚴重犯行，應有違誤。

全案起於民國106年間，李國輝與女友分手後，自認遭同鄉不斷透過臉書群組播放聲音挑釁，為躲避聲音搬進新北市中和區興南路的出租公寓套房，仍自認其他房間持續傳出羞辱他的聲音。

106年11月22日，李國輝在不滿情緒及報復心切下，於租屋處點燃汽油縱火，造成9人葬身火窟；李國輝落網後坦承縱火，辯稱無殺人故意，看到新聞才知道有人身亡。

一審新北地方法院認定，李國輝以極端放火方式逞一時之快，達應與社會永久隔離程度，依殺人罪量處死刑；案經上訴，二審由高院審理，維持死刑判決，但遭最高法院撤銷發回。

高院更一審判處李國輝死刑遭最高法院撤銷發回後，高院更二審認定李國輝有殺人直接故意、屬最嚴重犯罪，雖長期施用毒品，但行為時的精神狀態正常，應負完全的刑事責任，去年4月間仍判處死刑。

案經上訴，最高法院於去年底認定更二審對於李國輝的就審能力、殺人動機等未詳為調查等，撤銷判決發回更審。（編輯：張銘坤）1110209