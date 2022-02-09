更多編輯台推薦新聞：
明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事
兩岸

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
娛樂

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／BNT疫苗簽約近了？疾管署準備750萬劑物流冷鏈
首頁 / 社會

職業賭場隱身廢棄工廠 暗夜燈光引警察登門查緝

2022/2/9 17:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣虎尾警分局年節期間接獲民眾檢舉，廢棄工廠半夜燈火通明、人車出入頻繁，警方埋伏多日，昨天攻堅查獲職業賭場，帶回26人、查扣賭資108萬元，全案依賭博罪移送法辦。

虎尾警分局今天召開記者會，副分局長李志文強調「法律無假期，賭博害人又害己」，以往職業賭場使許多人沉迷賭博而疏於照顧家庭，造成多起家庭糾紛，呼籲犯嫌勿心存僥倖，以身試法。

李志文表示，警方年節期間接獲民眾檢舉，有職業賭場在虎尾地區流竄，分局長黃維章指示偵查隊成立專案小組全力查緝。經多日埋伏跟監蒐證發現，職業賭場隱身在廢棄工廠，且為防警方查緝，僱用交通車在特定地點接送賭客往返賭場。

專案小組昨天凌晨5時許持搜索票前往賭場攻堅、搜索，當場查獲職業賭場許姓負責人及荷官等5名工作人員、21名賭客，查扣一批賭具和賭資新台幣108萬元等證物。

警詢後將許姓負責人等5人依違反賭博罪移送雲林地檢署偵辦，犯罪所得108萬元依法沒入，21名賭客依社維法各裁罰6000元。（編輯：郭諭儒）1110209

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族